O ieseanca si-a stabilit vacanta in strainatate alaturi de copii, fara a lua insa in considerare si opinia fostului sot. Cazul a ajuns in instanta, femeia cerand in regim de urgenta suplinirea acordului parental pentru tatal copiilor. Ionut si Ionela C. s-au casatorit in 2010, avand impreuna doi copii, in varsta de 6, respectiv 9 ani. Parintii au divortat in martie acest an. Domiciliul copiilor a fost stabilit la mama, tatal urmand sa achite o pensie de intretinere echivalenta cu o treime din venitul sau lunar. Tatalui i s-a permis sa-si petreaca timpul cu copiii in primul si al treilea weekend…