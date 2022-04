Biroul Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Volyn a postat pe Facebook un apel disperat al unei mame din Ucraina al carei fiu lupta acum in armata rusa. Tanarul a fost la studii la Omsk, in Rusia, unde a absolvit școala militara și a ramas acolo, in armata rusa, nu s-a mai intors acasa, in Ucraina. Mama, grijulie, l-a intrebat la inceputul razboiului ce face el, lupta acum impotriva țarii sale, dar baiatul a negat. Apoi, nu au prea mai ținut legatura, mama cu fiul. Și, ofițerii din serviciul de contrainformații al Ucrainei au anunțat-o acum pe femeie ca fiul ei lupta impotriva țarii…