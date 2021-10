Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi au fost retinuti si unul a fost internat la Psihiatrie, dupa bataia care a avut loc la Liceul „Atanasie Marinescu” din Lipova, informeaza Agerpres . „In baza probatoriului administrat, fata de trei minori au fost dispuse masuri preventive, dupa cum urmeaza: minorul de 13 ani a fost internat…

- Autoritațile afgane au confirmat ca un tanar fotbalist a murit, luni, dupa ce a cazut dintr-un avion militar american care parasea aeroportul din Kabul.Zaki Anwari, in varsta de 19 ani, jucase la echipa naționala de tineret a Afganistanului.Nu au fost dezvaluite alte detalii despre momentul in care…

- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au avut loc, luni, in judetul Arad, dupa ce politistii au depistat parcat un TIR, in comuna Halmagiu, in care se aflau peste 80.000 de pachete de tigari netimbrate, potrivit news.ro. ”In 8 august a.c., politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii…

- A fugit din arestul la domiciliu și a fost reținut de polițiști. Barbat din Alba Iulia cercetat pentru evadare A fugit din arestul la domiciliu și a fost reținut de polițiști. Barbat din Alba Iulia cercetat pentru evadare Un barbat din Alba Iulia fost reținut de polițiști dupa ar fi parasit locația…

- "Dispeceratul (...) a fost sesizat cu privire la faptul ca in comuna Ciorasti, sat Spatareasa, un barbat a fost gasit decedat in curtea locuintei sale. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, stabilind ca este vorba despre un barbat de 46 de ani, din localitate, care prezenta o plaga prin…

- Un barbat a fost gasit decedat, luni, in curtea locuintei sale din localitatea Spatareasa, judetul Vrancea. Pe cadavru era vizibila o plaga produsa prin impuscare, informeaza Agerpres . „Dispeceratul (…) a fost sesizat cu privire la faptul ca in comuna Ciorasti, sat Spatareasa, un barbat a fost gasit…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele tanarului de 24 de ani, din municipiul Botosani, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente.\"\"In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca,…