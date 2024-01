Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru cei 177 de pasageri ai unui zbor al companiei Alaska Airline. Aeronava a aterizat de urgența, vineri, 5 ianuarie 2024, in statul american Oregon, dupa ce una dintre ușile avionului s-a desprins de pe fuzelaj in timpul zborului. Momentele șocante au fost surprinse de cațiva pasageri!…

- Clipe de panica in Barlad. Șoferul unui autobuz a murit in timp ce se afla la volan. Pasagerii au trait momente de coșmar, in care viața le-a fost pusa in pericol. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut sa ii salveze viața barbatului.

- Viviana Sposub este, fara doar și poate, una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din Romania. Prin foarte multa munca și perseverența, tanara de 26 de ani și-a intrecut propriile limite și și-a indeplinit visul de a vizita America. S-a indragostit de așa-zisa țara a tuturor posibilitaților și…

- Unul dintre cei mai inalți oficiali ai lui Vladimir Putin susține ca fiica sa a trait aproape de saracie. Dovezile contrare sunt insa ridicol de ușor de gasit. Pe rețelele de socializare, tanara arata nu doar ca nu ii lipsește nimic, ci afișeaza un stil de viața pe care puțini și-l pot permite.

- Un cuplu din Australia, se plimba pe malul marii, cand totul s-a transformat intr-o adevarata aventura. Cei doi au observat o sticla transparenta care a ajuns la mal și imediat le-a fost starnita curiozitatea.„Am vazut o sticla eșuata. Se pare ca are un mesaj in ea”, a spus Rick, moment in care filma…

- Pepe este extrem de incantat de succesul magazinului deschis de soția sa, fix in inima targului, pe Calea Victoriei. ”Sunt imbracat cu haine de acolo!”, ne spune solistul care, fața de anii cand era crai mare, nu mai da bani pe articole realizate de branduri vestimentare faimoase și prefera sa țina…

- In aceste clipe se desfașoara Campionatul deschis al municipiului Chișinau la ciclism - cursa Criterium, organizat de catre Direcția Generala Educație, Tineret și Sport, in colaborare cu A.O. „Federația de ciclism”.