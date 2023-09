O mamă a intrat cu maşina în copac, pentru a-şi omorî copiii. După accident i-a atacat cu cuţitul Doi copii aflati in masina cu mama lor au trit momente de groaza dupa ce femeia a vrut sa-i ucida intr-un accident, apoi i-a atacat cu cutitul. O mama in varsta de 48 de ani, din Germania, a provocat sambata dupa-amiaza un grav accident in Bavaria, cu intentia de a le face rau copiilor sai, in varsta de 11 si 13 ani. Dupa ce si-a atacat fiii, femeia a incercat sa se sinucida Femeia s-a izbit cu viteza cu masina de un copac, iar cand a vazut ca ranile copiilor in urma accidentului nu sunt atat de grave pe cat spera, i-a atacat pe cei doi cu un cutit. Ea este cercetata acum pentru tentativa de omor.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

