O maimuță a furat, rupt și ros pașaportul unei turiste în timpul vacanței sale O turista aflata in Bali a fost șocata și nu mai știa ce sa faca atunci cind o maimuța obraznica i-a rupt pașaportul. Cind animalul a inhațat documentul de preț, proprietara acestuia a incercat sa convinga maimuța neastimparata sa i-l inapoieze in schimbul unei bucați de hirtie, insa aceasta a refuzat sa i-l dea inapoi. Un utilizator al rețelelor de socializare a glumit spunind ca, cel puț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

