Stiri pe aceeasi tema

- Un an am așteptat sa-i revedem, iar de acum timpul nu mai are rabdare: sezonul 11 incepe pe 5 februarie! Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Alexandra Dinu i-au jurizat pe acei concurenți care și-au luat destinul in maini și au vrut sa fie cunoscuți celor de acasa prin talentul lor. Dansatori…

- Marcel Ciolacu a afirmat, intrebat luni daca PSD ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care nu desemneaza un premier de la social-democrati, ca nu considera ca o criza politica de asemenea dimensiuni ar trebui lansata in Romania, avand in vedere conntextul actual.

- Ziarul Unirea Servicii sociale in LMP Pianu de Jos, pentru persoane adulte cu dizabilitați: Licitația, lansata in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de deszapezire, in cadrul…

- Lucrarile de amenajare a unui depozit de ceramica veche in șanțurile Cetații Alba Carolina, pe Latura de Nord, au fost lansate din nou la licitație de Consiliul Județean Alba. Proiectul prevede restaurarea și transformarea unui spațiu de peste 1.000 de metri patrați intr-un depozit de ceramica veche,…

- La 18 ani era studenta la Conservator, iar la 21 de ani se casatorea cu Florin Bogardo. Cel mai romantic dintre compozitori a renuntat la o alta femeie, chiar in prag de nunta, pentru cea care avea sa il cucereasca iremediabil.

- Elevii și cadrele didactice din cadrul Centrului Școlar de Educație Inclusiva Alba Iulia vor beneficia de tablete cu conexiune la internet, astfel incat orele de pregatire și activitațile didactice sa se poata desfașura online. Centrul Școlar de Educație Inclusiva Alba Iulia a lansat miercuri in Sistemul…

- Carmen Harra, fosta solista a trupei Trio Expres și celebra pentru previziunile ei, devenite realitate, susține, intr-un interviu pentru impact.ro, ca pandemia de coronavirus este doar inceputul unor ani dificili pentru omenire. Previziunile pesimiste ale clarvazatoarei romance. Detalii și mesajul șocant…