Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul belorus Alexander Lukașenko este atat de slabit incat armata sa nu a fost chemata sa lupte in Ucraina pentru ca Vladimir Putin nu poate fi sigur ca trupele vor urma ordinele sale, spune liderul exilat al opoziției, Svetlana Tihanovskaia, pentru Politico.

- Aliații occidentali ai Kievului analizeaza posibilele strategii ale Kremlinului, care includ terorizarea civililor ucraineni sau perturbarea infrastructurii critice europene, precum și continuarea amenințarilor cu armele nucleare, cu scopul de a caștiga timp și de a evita o infrangere dureroasa a forțelor…

- Statele Unite și aliații lor spera sa coaguleze comunitatea internaționala pentru a trimite un mesaj fara echivoc lui Vladimir Putin: folosirea armei nucleare va atrage un raspuns economic și diplomatic extrem de dur, chiar și din partea prietenilor Rusiei, scrie Politico.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Carlyle Group, principalul actionar al Black Sea Oil and Gas Romania, context in care prezentat viziunea Guvernului privind consolidarea capacitatilor interne de asigurare a resurselor necesare pentru aprovizionarea…

- Mobilizarea parțiala a armatei ruse, anunțata in aceasta dimineața de Vladimir Putin, se va aplica doar in cazul cetațenilor ruși care au „experiența militara”, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu.In total, este vorba despre 300.

- Premierul i-a adus mai multe reproșuri ministrului Muncii, in spatele ușilor inchise, dupa ce Budai a ieșit și a anunțat public unele posibile mariri de salarii și pensii, fara consultarea Coaliției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- Oficiali de rang inalt și membri ai elitei președintelui Vladimir Putin ar fi intrat in „panica” și vor sa negocieze incheierea razboiului sangeros din Ucraina, spun experții. Un oficial de rang inalt de la Kremlin a abordat in secret Occidentul pentru a ajuta la incheierea invaziei din Ucraina. Acest…