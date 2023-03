Stiri pe aceeasi tema

- Pe acoperișul inierbat al Bastionului Theresia, in capatul corpului C al Bastionului Maria Theresia, a fost amplasata o lucrare monumentala, The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie…

- Opera timișoreana va gazdui in data de 15 martie, de la ora 20:00, spectacolul extraordinar de balet „Cocoșatul de la Notre Dame”, pus in scena de de ansamblurile de balet ale operei maghiare din Cluj-Napoca, Teatro dʹOpera Italiana și al operei Vox, in care evolueaza 50 de balerini, alaturi de soliști…

- Accident mai puțin obișnuit, in aceasta dimineața, intr-o benzinarie aflata pe Calea Zimandului, in Arad. O mașina intrat cu spatele in vitrina unei benzinarii. „Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit astazi, 26 ianuarie 2023, in jurul orei 11:30, cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare,…

- Incepand de luni, 9 ianuarie 2023, potrivit unor surse din interior, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda are o noua conducere. Florin Potora a preluat astazi funcția de director, iar Ligia Minican cea de director adjunct. Aceste schimbari vin in contextul in care, la finalul anului trecut,…

- Revelionul de la Timișoara vine in cadrul unui eveniment deosebit, Festivalul Luminii. Vor fi cinci zile de acțiuni cu artificii, jocuri de lasere, video mapping, din 29 decembrie pana pe 2 ianuarie, in organizarea Muzeului Național al Banatului. Vor fi și concerte de Anul, la Bastionul Theresia, ca…

- „Hitler, parca, spunea ca poporul este o curva și trebuie tratata ca atare, dar asta aproape ca nu mai are nici o importanța acum”. de Petre Dobrescu ”Din punct de vedere statistic dictatorii și populiștii au, fara indoiala, dreptate: marea, imensa, covarșitoarea, nimicitoarea majoritate a oamenilor…

- Miercuri se implinesc 241 de ani de cand Timișoara a fost ridicata la rangul de oraș cezaro-craiesc. Diploma originala este deținuta de Muzeul Național al Banatului și poate fi vazuta la Bastionul Theresia.

- Care este legatura intre orașul Timișoara și Alfred von Domaszewski? Urmeaza la Muzeul Național al Banatului din Timișoara un colocviu internațional care le va lamuri pe toate. Comunicarea Alfred von Domaszewski. Latin epigraphy in the roman empire are loc in zilele de 14 – 17 decembrie 2022. Alfred…