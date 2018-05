Stiri pe aceeasi tema

- Frunza de canabis a fost aleasa logoul unei localitați din Estonia a carei nume, Kanepi, inseamna ”canepa”, scrie presa internaționala. Logoul a fost ales in urma unui referendum online la care au votat peste 15.000 de estoniei, scrie libertatea.ro.

- Marea Britanie si-ar fi ajutat aliatii sa obtina informatii de la fostul agent dublu rus Serghei Skripal, victima a unei otraviri in luna martie, cu privire la metodele spionajului rusesc, a declarat miercuri pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de informatii din Cehia. Saptamanalul ceh…

- Romania a adunat trei infrangeri in primele trei meciuri la Campionatul Mondial de hochei pe gheata de la Kaunas (Lituania), Divizia I, Grupa B, astfel ca ocupa ultimul loc in clasamnent. In partida de miercuri seara, tricolorii au fost foarte aproape sa obtina cel putin un punct, dar au pierdut in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene, informeaza...

- Cu parere de rau, nu putem organiza vizite de studiu pentru toata lumea cu care am lucrat în mai multe regiuni ale țarii, pentru a le arata beneficiile unei cooperari eficiente între comunitate și poliție în baza principiilor activitații polițienești comunitare. Motiv din care…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a povestit luni ca a participat la o intalnire cu fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat sa il sustina pe Liviu Dragnea pentru functia de presedinte interimar al social-democratilor, dupa ce Victor Ponta isi daduse demisia din aceasta functie.…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene, sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.