Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de localitatea Dezna unde incidenta era, luni, de 5,31 la mie și localitatea Ignesti, unde incidenta este de 4,35 la mia de locuitori. CJSU a emis hotarari de aplicare a restrictiilor prevazute in situatiile in care incidenta este mai mare de 4 la mie. Astfel, pe timp de weekend, circulatia…

- Prima localitate din judetul Arad in care vor fi aplicate restrictii din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, dupa mai bine de doua luni, va fi Dezna, unde autoritatile au raportat, vineri, o incidenta de 3,55 la mia de locuitori. Potrivit Centrului Judetean de Coordonare si Conducere…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Comuna dambovițeana Morteni a ajuns la o rata de infectare de 4,47 la mia de locuitori. Incepand de joi se aplica restricții. Conform Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta Dambovita, se constata depașirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Rata de infectare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Doi soti din Arad au fost diagnosticati cu botulism, iar, pentru ca in Romania nu exista ser antibotulinic, medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova. Un barbat s-a prezentat sambata in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu botulism.…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…

- Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa.…