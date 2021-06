Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Piperea face lumina din punct de vedere legal in subiecte de amplu interes in aceste zile. Piperea spune ca angajatorii care iși obliga angajații sa se vaccineze sau sa se testeze anticoronavirus incalca legea. In aceeași situație se afla și școlile care impun restricții pentru…

- Mexic a acuzat brandurile internaționale de moda Zara, Anthropologie și Patowl ca și-au insușit fara drept modele de imbracaminte create de grupuri indigene ale statului nord-american, atunci cand au produs unele seturi vestimentare noi, fara a acorda beneficii comunitaților respective, potrivit The…

- Numarul divorțurilor din China a scazut cu 70% in primul trimestru ale acestui an, dupa ce a intrat in vigoare o lege controversata care impune o perioada de ”racire” a relației pentru cupluri, relateaza The Guardian . Potrivit datelor publicate de autoritați, 296.000 de divorțuri au fost inregistrate…

- Transportul rutier gratuit al elevilor care urmeaza scoala in alte localitati decat cele de domiciliu va fi probabil sistat, din cauza lipsei de responsabilitate a autoritatilor centrale si locale si a legislatiei proaste, in contextul in care transportatorii rutieri au de recuperat plati din luna…

- Animalele vor fi recunoscute de legea britanica drept ființe cu drepturi, a anunțat guvernul de la Londra, care urmeaza sa introduca o serie de legi cuprinzatoare prin care sa interzica practici precum exportul de animale vii sau vanatoarea de trofee, relateaza The Guardian și BBC. Printre animalele…

- ​Guvernatorul statului american Arizona a aprobat o lege care interzice avortul ca urmare a descoperirii unor anomalii genetice ale fatului ca sindromul Down, cu exceptia situatiei în care este vorba de o afectiune considerata letala, informeaza Reuters și The Guardian, potrivit Agerpres.Conform…

- Curtea Constituționala spaniola a decis marți sa suspende o lege adoptata de autoritatile din regiunea Galicia care ii obliga pe locuitorii sai sa se vaccineze impotriva Covid-19, au anunțat surse judiciare, potrivit AFP, citata de Agerpres.