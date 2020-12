O lebădă în doliu a oprit aproape o oră peste 20 de trenuri în Germania O lebada aflata în doliu dupa moartea perechii sale a blocat circulația a peste 20 de trenuri, timp de aproape o ora, înainte de a fi evacuata de pompieri, a anunțat poliția germana, citata de AFP.



Cele doua pasari s-au ratacit pe linia de mare viteza care leaga Kassel de Göttingen, în centrul Germaniei, potrivit unui comunicat al poliției din Kassel.



Una dintre cele doua pasari a murit, probabil dupa ce s-a prins în cablurile electrice aeriene, în incidentul care a avut loc în 23 decembrie și a fost facut public luni.



Perechea sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O lebada aflata in doliu dupa moartea perechii sale a blocat circulația a peste 20 de trenuri, timp de aproape o ora, inainte de a fi evacuata de pompieri, a anunțat poliția germana, citata de hotnews .Cele doua pasari s-au ratacit pe linia de mare viteza care leaga Kassel de Gottingen, in centrul Germaniei,…

- O lebada, care suferea dupa moartea perechii sale, a blocat circulația a 23 de trenuri, timp de aproape o ora. Aceasta a fost indepartata de pe șine de pompieri, a anunțat poliția germana, informeaza AFP, citata de France 24.Cele doua pasari s-au ratacit pe linia de mare viteza care leaga Kassel de…

- O lebada a fost motivul reținerii circulatiei a 23 de trenuri, timp de o ora, pentru ca deplangea moartea perechii sale chiar pe linia de cale ferata.Potrivit The Guardian, incidentul a avut loc in Germania, in zona caii ferate de mare viteza care lega Kassel de Gottingen.

- Elena K a fost injunghiata mortal luni dimineața in jurul orei 8.00, cand se intorcea acasa de la spital, relateaza publicația germana Bild, citata de Digi 24.Femeia, in varsta de 35 de ani, era medic la un spital din orașul Fulda, landul Hessa și avea un copil de doi ani. Specializata in chirurgie…

- Izbucnirea celui de-al doilea val de COVID-19 in Belgia a obligat autoritatile acestei tari sa-i transfere pe unii dintre pacientii grav bolnavi, dintre care multi conectati la aparate de ventilatie, in zonele invecinate ale Germaniei, iar elicoptere-ambulanta au inceput sa-i transporte marti pe…

- Organizatia pentru Turism a Germaniei a anuntat luni cele mai recente statistici in ceea ce priveste numarul turistilor romani in Germania, precum si strategia Germaniei in contextul COVID-19. ”Chiar daca s-a inregistrat o scadere a turistilor romani de 30% in 2020, acestia au continuat sa calatoreasca…

- Ramona Feraru a murit singura in casa. "Imi este greu sa anunț iarași dispariția unui vechi jurnalist. Ramona Feraru a incetat din viața. Dumnezeu sa o ierte și sa o odihneasca in pace!", a scris jurnalistul Petrisor Cana, pe Facebook. Ulterior, intr-o interventie la Romania TV, Petrisor…

- Mii de opozanti fata de purtarea mastilor si masurile restrictive impotriva pandemiei sunt asteptati la Konstanz (sud-vestul Germaniei) la un weekend de proteste sub inalta protectie a politiei, relateaza sambata France Presse.