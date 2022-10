O jurnalistă din Pakistan a murit strivită, în timpul unui reportaj, de camionul în care se afla fostul premier al țării O jurnalista a murit duminica zdrobita de un vehicul care il transporta pe fostul premier Imran Khan, intr-un accident produs in estul Pakistanului, in timp ce acesta se afla in fruntea un convoi cu susținatorii sai care se indreapta spre capitala țarii, Islamabad, au anunțat mai mulți oficiali de partid și jurnaliști, potrivit agenției Reuters , citata de news.ro . Incidentul l-a determinat pe Khan sa opreasca „lungul marș” pe care il conduce spre Islamabad pentru a face presiuni asupra guvernului federal sa convoace alegeri anticipate. Convoiul sau a pornit din orașul Lahore, situat in estul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculul cu Imran Khan se afla in fruntea unui convoi cu sustinatori, care se indreptaa spre capitala tarii.Ca urmare a accidentului tragic, Khan a oprit “lungul mars” catre Islamabad, care are ca scop punerea de presiune asupra guvernului federal pentru organizarea de alegeri anticipate.Convoiul a…

- Artistul ”Mikaben”, in varsta de 41 de ani, al carui nume real este Michael Benjamin, a murit ]n timpul unui concert, pe scena. Se presupune ca acesta ar fi facut atac de cord sau un stop cardiac in timpul spectacolului de sambata. Fanii au fost șocați cand l-au vazut prabușindu-se in timp ce ieșea…

- In mai puțin de 24 de ore de cand o racheta ruseasca a facut un crater adanc in mijlocul uneia dintre cele mai mari intersecții din Kiev, carosabilul a și fost reparat. Cum arata dupa 24 de ore o intersecție din Kiev facuta praf de rachetele rușilor. Imaginile au fost facute publice. Jurnaliștii ucraineni…

- Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Emine Dzheppar, relateaza ca Rusia a lansat cel putin 15 rachete asupra localitatii Zaporojie, relateaza News.ro . De asemenea, si la Vinita au avut loc atacuri. „Teroristii rusi au lovit din nou aceasta noapte facilitatile din Zaporoje. Au fost inregistrate…

- Comandamentul ucrainean continua contraofensiva. Canalele pro-rusești de pe Telegram au raportat ca forțele armate ucrainene au strapuns apararea rusa in nordul regiunii Herson. Cu o zi inainte, Dudcianii a fost eliberat, iar astazi SBU a reușit sa recucereasca Davidov Brod. Daca situația nu se schimba,…

- Persoanele decedate in accidentul produs duminica seara in sud-estul Ecuadorului dupa ce doua autobuze s-au ciocnit sunt o femeie de 74 de ani din Haarlem (oras situat la vest de Amsterdam) si un barbat de 73 de ani din Hilversum (la sud-est de Amsterdam), a precizat ministerul olandez de externe, citat…

- Un autobuz care circula cu viteza s-a ciocnit cu o cisterna de petrol in Pakistan, ucigand 20 de persoane in cursul nopții, au declarat oficiali ai poliției și ai serviciilor de salvare. Potrivit unui oficial din poliție, Imran Shaukat, se pare ca cele trei autobuze se intreceau, iar unul dintre ele…