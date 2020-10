Magistratul scrie in sentințele pronunțate ca obligativitatea purtarii maștii in sala de judecata ar reprezenta „o ingradire a accesului la justiție prin imposibilitatea identificarii parților și martorilor de catre membrii completului” și ca „are aspect de botnița și prezinta și risc asupra sanatații persoanelor carora li se obtureaza respirația normala cu inmulțirea infecțiilor din cavitatea bucala și reducerea capacitații plamanilor”. Astfel de aprecieri ar fi fost incluse de Carmen Elena Chirila, de la Tribunalul Neamț, in sentințele pronunțate la finalul lunii iunie, la scurt timp dupa…