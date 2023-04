Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar banuit ca ar fi sustras bani și bunuri dintr-o societate comerciala a fost reținut de polițiștii din Șimleu Silvaniei. Joi, 6 aprilie, in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din localitatea…

- Joi, 6 aprilie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din localitatea salajeana Pusta, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un salajean de 50 de ani este acuzat ca a omorat intenționat un caine. Barbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ancheta a scos la iveala detalii halucinante. Cainele a fost lovit in cap pana a murit. In urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au…

- Joi, 16 martie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau au efectuat doua percheziții domiciliare pe raza municipiului Zalau, pentru documentarea și probarea activitații…

- Un tanar banuit ca ar fi sustras un autoturism pe care l-ar fi condus fara permis și sub influența alcoolului și ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier in urma caruia a avariat o autospeciala de poliție, reținut de polițiștii rutieri salajeni. Luni, 13 martie a.c., la ora 01.50, un tanar de 21…

- La data de 23 februarie, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 8 februarie, polițiștii…

- Joi, 16 februarie a.c., la ora 21.55, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a fost sesizat in urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112 ca, intr-o locuinta din municipiul Zalau, o persoana a fost injunghiata. Politistii Biroului de Ordine Publica Urban din cadrul Politiei Municipiului Zalau s-au deplasat…