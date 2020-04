O italiancă în vârstă de 103 ani s-a vindecat de coronavirus Potrivit sursei citate, femeia s-a imbolnavit la inceputul lunii martie in vereme ce se afla intr-un un azil pentru batrani din nord-vestul provinciei Biella, situat la o distanta de aproximativ 100 de kilometri vest de orasul Milano."Cineva de acolo, de sus, a uitat de mine", a declarat femeia, dupa ce 21 de rezidenti din acelasi azil au murit din cauza COVID-19. "Acum s-a recuperat bine si medicii sunt de parere ca ea este cea mai varstnica persoana din lume care s-a vindecat de COVID-19", a declarat unul dintre cei patru fii ai ei, citat de tabloidul britanic The Sun. De altfel, se pare ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

