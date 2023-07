Stiri pe aceeasi tema

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, fetele au fost nevoite sa elimine o ispita masculina de pe insula lor. Cine este ispita care va parasi competiția in aceasta seara.

- Tot in episodul 6 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023, fetele au ales o ispita masculina care sa paraseasca Thailanda. Parerile in contradictoriu ale concurentelor a dus la o „cearta” neașteptata.

- O ispita feminina a parasit sezonul 7 Insula Iubirii in ediția 6 de pe 7 iulie 2023. Concurenții au fost puși de Radu Valcan sa ia o decizie importanta. Aceștia au votat aprig și au aruncat „sageți” dure asupra celei care va parasi Thailanda.

- Ispitele feminine au renunțat la inhibiții și au pornit un joc „periculos”, in timpul nopții. Baieții s-au distrat de minune in timp ce iubitele lor abia s-au intors de la ceremonia focului. Iata ce s-a intamplat cu Bianca Giurca, dupa bonfire.

- In noul sezon al show-ului „Insula Iubirii”, a carui premiera a avut loc pe 22 si 23 iunie, la Antena 1, ispitele iși pun la bataie toate atuu-rile ca sa provoace cuplurile concurente. Cecilia Bob, una dintre ele, mizeaza nu doar pe farmec.

- Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Imediat dupa ce au inspectat vila in care vor locui baieții alaturi de ispite, au aparut și primele impresii. Radu Valcan i-a intrebat pe fiecare in parte ce parere…

- Dupa ce fetele au vizitat vila baieților, acum a venit randul lor sa vada unde vor sta partenerele lor in decursul celor 21 de zile petrecute in Tailanda alaturi de ispite. Baieții au fost impresionați de loc și au stat de vorba și cu ispitele. Razvan și Romeo și au transmis cateva replici acide, in…

- Medicii nu ii dadeau șanse sa devina mama, dar acum are doi copii. Fosta ispita de la Insula Iubirii a trecut prin momente grele, iar ea a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a vorbit despre minunile din viața ei. Iata ce a pus vedeta pe Instagram!