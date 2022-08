Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Pe pagina de Facebook a manelistului a aparut urmatoarea postare: Știrea inițiala: Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Trei dintre aceștia, doua fetițe, Rania și Jacqueline și un baiețel,…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, cel care l-a promovat și susținut pe Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii, susține ca acesta este o mare dezamagire pentru el. Dragnea a spus ca exista vorbe in piața conform carora Petre Daea l-ar fi turnat pe Adrian Chesnoiu la DNA pentru a-i lua…

- “Rectificarea bugetara pe care o vom aproba asigura perspectiva unei bune functionari a serviciilor publice oferite cetatenilor, plata drepturilor sociale, precum si finantarea programelor si schemelor de ajutor de stat destinate sustinerii economiei. Pregatim o rectificare pozitiva, iar prioritate…

- Liviu Dragnea anunta ca da in judecata Romania TV, post pe care l-a finantat masiv in perioada in care conducea PSD. RTV a sustinut ca Dragnea a fost violat in puscarie. „Dorinta patologica de senzational si foamea de rating a pseudo – jurnalistilor de la Romania TV a atins cote alarmante astazi. Cu…

- Printr-un m???????????????? ????????????????????????, considerat ???????? ”????????????????????????????????????̦a ????????????̦????????????????????a,” secretarul general al Alianței pentru Patrie, Codrin Ștefanescu, prevestește a doua invazie a ONG-urilor straine care sa o impuna pe Laura Codruța Kovesi,…

- Leluț Vasilescu alias „Megastarul” a incetat din viața. El a fost membru fondator al trupei Compact. Analistul politic Cozmin Gușa a fost prieten cu el și susține ca avea un suflet de copil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Florin Salam și Roxana Dobre și-au organizat nunta in detaliu pentru a trai cele mai frumoase clipe din viața lor, așa cum și-au dorit de foarte mult timp. Manelistul și-a rasfațat „aleasa inimii” cu muzica buna și un meniu pe masura așteptarilor. Iata pe cine a invitat cantarețul pentru a-i canta la…

- Calatoriile lui Theodor Pallady in Bretania, Marsilia, Rouen, Brest, Spania, dar si in Moldova natala sunt redate de artist in lucrarile din expozitia "Pallady calator" care va putea fi vizitata pana in aprilie 2023 la Muzeul "Th. Pallady" din Strada Spatarului 22, conform news.ro. Fii la…