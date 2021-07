Stiri pe aceeasi tema

- Numarul acestei saptamani de decese raportate in toate grupele de varsta in urma vaccinurilor COVID a depașit 6.000, conform datelor publicate astazi de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Datele provin direct din rapoartele transmise Sistemului de raportare a evenimentelor adverse la vaccin…

- Și in timp ce oficialii SUA din domeniul sanatații avertizeaza cel mai mult despre varianta Delta (tulpina B.1.617.2) descoperita pentru prima data in India - alte variante caștiga teren și in anumite parți ale SUA, scrie CNN .Una dintre ele este varianta Gamma, cunoscuta și sub numele de P.1, care…

- Tulpina Delta a coronavirusului, descoperita pentru prima data in India, ar putea deveni cea mai mare amenințare, chiar și pentru persoanele vaccinate, avertizeaza specialiștii citați de Business Insider . Mutația este mai contagioasa, provoaca o boala mai grava și pacalește sistemul imunitar, fiind…

- La o saptamana dupa ce Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au anunțat ca investigheaza inflamația inimii la tineri vaccinați recent, Connecticut a raportat 18 cazuri noi cu probleme cardiace in randul adolescenților care au primit vaccinul anti-Covid-19 Toate cele 18 cazuri au dus…

- Centrele SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) declara ca investigheaza rapoarte de inflamație cardiaca la adolescenți și tineri adulți care au fost vaccinati impotriva virusului Partidul Comunist Chinez (PCC), asa cum au poreclit jurnalistii The Epoch Times maladia care ne-a creat atatea…

- Anita Glick s-a simțit oarecum eliberata cand a scos, saptamana aceasta, cainele prietenei sale la plimbare, in cartierul Capitol Hill din Washington. A purtat masca infașurata in jurul incheieturii mainii, datorita noilor indrumari ale autoritaților sanitare din SUA privind purtarea maștii in aer…

- Guvernatorul statului american New Jersey, Phil Murphy, a anunțat luni ca a fost demarat programul „Shot and a bere”, care ofera gratuit un pahar de bere fiecarei persoane trecute de 21 de ani care primește prima doza de vaccin anti-COVID-19 in luna mai, informeaza ABC News . Autoritațile din statul…

- Peste 100 de milioane de oameni din Statele Unite s-au vaccinat impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Acest lucru inseamna ca aproape 40% din populatia adulta s-a vaccinat, insa pentru imunizarea in masa e nevoie de atingerea unui procent de 70%. Conform…