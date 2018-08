Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care relatiile intre SUA si Turcia, aliati in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, au atins cel mai scazut nivel de decenii in ultimele saptamani, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat Washingtonul ca ar putea sa fie impins sa gaseasca ”noi prieteni si noi aliati”.Erdogan…

- Inchiderea bazei de la Incirlik, principala baza aeriana a NATO in Turcia, important pivot pentru operatiunile coalitiei antijihadiste in Siria, ar putea sa coste scump Ankara, estimeaza numerosi analisti, citati marti de France Presse. In timp ce relatiile intre SUA si Turcia, tari aliate in cadrul…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…

- Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta in dezvoltare…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a declarat vineri ca ia in considerare o intalnire cu omologul sau rus Serghei Soigu, in contextul in care a fost evocata posibilitatea unei noi intrevederi intre Donald Trump si Vladumir Putin, relateaza AFP. "Iau in considerare o intalnire cu omologul meu,…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, l-a acuzat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin ca incearca sa reduca influenta democratiilor occidentale si sa ''submineze autoritatea morala a Statelor Unite'', potrivit France Presse. ''Putin incearca sa distruga NATO'',…

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo. "Daca putem reduce amenintarea (...)…