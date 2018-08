Familia se măreşte şi are parte de dispute în noul sezon Keeping Up with The Kardashians

Seria de mare succes Keeping Up with the Kardashians revine la E! cu sezonul 15 din 12 august la ora 22:00, iar familia în expansiune se confruntă cu provocări mai dificile ca niciodată. În acest sezon apar noi membri… [citeste mai departe]