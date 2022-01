O ieșeancă a sunat la DSP ca să ceară certificat verde pentru hamsterul său. Ce i-au răspuns angajații DSP Angajații DSP sunt asaltați in aceasta perioada de sute de apeluri pe zi. In unele cazuri, solicitarile pe care le primesc sunt de-a dreptul bizare. Un exemplu il avem de la Iași, acolo unde o femeie a sunat ca sa ceara un certificat verde pentru animalul sau de companie: un hamster. Ieșeanca iși facea planuri de calatorie in strainatate și dorea sa se asigure ca va fi primita cu animalul de companie. Așa ca a sunat la DSP Iași și i-a intrebat pe angajați daca pot sa-i elibereze un certificat COVID pentru hamsterul sau. Dupa ce și-au revenit din șoc, angajații DSP i-au explicat femeii ca nu va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

