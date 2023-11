O idee de afaceri bizară: scapă cuplurile care divorțează de amintiri O afacere inedita din provincia chineza Shandong a atras atenția pentru ca ofera cuplurilor care divorțeaza posibilitatea de a-și distruge fotografiile de nunta intr-un mod ieftin și eficient, informeaza odditycentral.com. Distrugerea fotografiilor de nunta dupa o casnicie eșuata nu este atat de ușoara pe cat pare in China, o țara in care se obișnuiește sa se imortalizeze fotografiile de nunta pe panze acrilice rezistente, care se intampla sa fie și foarte rezistente la flacari. Acest lucru lasa cuplurile care divorțeaza cu puține opțiuni, cum ar fi pur și simplu aruncarea fotografiilor de nunta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cuplurile care implinesc 50 de ani de casatorie in cursul acestui an se pot inscrie pentru a participa la evenimentul „Nunta de Aur 2023” organizat la Centrul de zi CASPEV, situat pe strada Sasarului nr.3 din Baia Mare. „In semn de prețuire pentru modelul dumneavoastra de iubire, dar și de sacrificiu,…

- Primaria Ramnicu Sarat va premia cuplurile care au ajuns la 50 de ani de casatorie anul acesta, adica „nunta de aur”, așa cum i se mai spune, cu cate 1.000 de lei. La aceasta categorie se incadreaza cuplurile care domiciliaza in municipiu și care s-au casatorit in anul 1973. Potrivit datelor Primariei,…

- Din 2026, producatorul german de automobile premium va produce doua modele electrice la uzina sa Mini din Oxford – Mini Cooper cu 3 usi si crossover-ul compact Mini Aceman. Fabrica va produce numai modele electrice incepand cu 2030 si multe dintre aceste masini vor fi exportate pe pietele din intreaga…

- Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS) reprezinta o platforma de schimburi și cooperare intre companiile din diferite țari, a declarat Mao Ning, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. China organizeaza un astfel de eveniment pentru a facilita cooperarea in…

- Se dau de la stat bani pentru cuplurile tinere. Care este conditia pusa de autoritatile din aceasta tara pentru ca tinerii sa poata intra in posesia ajutorului financiar. Ce urmaresc autoritațile de acolo prin acest stimulent finaciar. Statul ofera bani cuplurilor tinere care se casatoresc, pentru ca…

- O regiune din China ofera o "recompensa in bani" pentru cupluri daca mireasa are 25 de ani sau mai puțin. Este cea mai recenta masura de stimulare a tinerilor sa se casatoreasca, relateaza Reuters.

- Putin a declarat ca BRICS a depașit G7 in ceea ce privește paritatea puterii de cumparare și a ajuns la un sfert din PIB-ul mondial. El a contactat participanții la summit prin legatura video, in timp ce ceilalți lideri au sosit in persoana. Președintele Vladimir Putin s-a adresat participanților la…

- Britney Spears divorțeaza de Sam Asghari, la un an de la nunta. Soțul lui Britney Spears, Sam Asghari, a declarat ca cei doi au decis sa puna capat „calatoriei impreuna” dupa 14 luni de casnicie, scrie BBC.