Stiri pe aceeasi tema

- MEHADIA – Printr-un apel la 112, autoritatile au fost informate ca in zona Maier, din localitatea Mehadia, cad bucati din tencuiala unui bloc cu patru etaje. Pompierii din Baile Herculane s-au deplasat la fata locului pentru a interveni, iar reprezentantii Primariei Mehadia au fost sesizati pentru a…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este intransigent cu cei inrobiti viciilor lumesti si ii avertizeaza pe cei care consuma ceea ce, in popor, poarta denumirea arhaica de „iarba dracului”. „Cine fumeaza, nu tine post”, a avertizat Teodosie , citandu-l, in acest sens, pe Parintele Cleopa, duhovnicul…

- Deșeurile rezultate in urma renovarilor sau reabilitarilor casnice vor putea stranse mult mai ușor cu ajutorul SUPER SACULUI, o noua modalitate de colectare a resturilor din construcții pusa la dispoziția ieșenilor de catre SC Salubris SA. Practic, SC Salubris SA furnizeaza un serviciu opțional de colectare,…

- Titlul nu vrea sa induca ideea ca Mank ar fi meritat neaparat premiul pentru ”cea mai buna drama” – ne este imposibil sa afirmam asa ceva devreme ce nu am vizionat filmul castigator, Nomadland. Nomadland spune povestea unei femei sexagenare care, dupa ce pierde totul in timpul Marii Recesiuni, pornește…

- Ultimul episod al seriei de interviuri remarcabile dedicate implinirii a 590 ani de la prima atestare documentara a Buzaului, cu tema „Buzau 590 – Economia”, este realizat sub forma unui dialog intre doctorul in istorie Marius-Adrian Nicoara, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știința din Romania,…

- Un vas ceramic descoperit cu prilejul cercetarilor arheologice intreprinse la impresionanta fortificație de pamant din epoca bronzului aflata in vecinatatea orașului Santana, contemporana cu civilizația miceniana descrisa in poemele homerice și supranumita „Troia” Aradului, este exponatul adus in atenția…

- Un barbat din comuna Doștat a fost reținut de polițiști fiind cercetat de furt. Acesta ar fi extras materiale de construcții in valoare de 8.700 de lei din incinta unei școli aflate aflata in reabilitare. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 ianuarie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au…

- Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc luni, 18 ianuarie, in jurul orei 18.20 pe strada Aurel Vlad din municipiul Alba Iulia. La data de 18 ianuarie 2021, in jurul orei 18,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale,...…