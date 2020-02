O grupare de extrema dreapta care voia sa declanseze un razboi civil a fost depistata in Germania Mai multe persoane de nationalitate germana au fost arestate, vineri, in cadrul unei anchete cu privire la un grup de extrema dreapta suspectat de planificarea unor "atacuri vizand lideri politicii, solicitanti de azil si musulmani", a anuntat parchetul federal, relateaza AFP.



Patru dintre acesti suspecti sunt suspectati de formarea unei "asociatii de extrema dreapta cu caracter terorist", iar opt s-ar fi declarat pregatiti sa le acorde un ajutor "financiar" sau "un ajutor in vederea procurarii de arme" ori "participare la atacuri viitoare", a precizat intr-un comunicat Parchetul din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

