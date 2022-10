Stiri pe aceeasi tema

- O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman in estul Ucrainei , recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de DPA.Autoritatile nu au stabilit inca precis…

- O serie de explozii au zguduit orașul Harkov din estul Ucrainei sambata dimineața. Coloane inalte de fum se vad pe cer și s-au declanșat o serie de explozii secundare. Nu s-au rapoart deocamdata victime, relateaza AP. Exploziile au avut loc la cateva ore dupa ce Rusia și-a concentrat atacurile in invazia…

- Victoria din acest nod de circulație survine la cateva zile dupa ce președintele Rusiei ‚a anexat’ o buna parte din estul Ucrainei. Armata ucraineana inainteaza, trecand dincolo de Liman, un oraș important pe care l-a recucerit din Rusia la sfarșitul acestei saptamani, sporind astfel presiunile asupra…

- Suntem in ziua cu numarul 222 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Orașul cheie Liman din nordul regiunii Donețk este acum „eliberat complet” de forțele ruse, dupa cum a declarat Volodimir Zelenski. SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda…

- Soldatii ucraineni au ‘intrat’ in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP. ‘Fortele de asalt aeriene ucrainene intra in Liman, in regiunea Donetk’, a indicat pe Twitter ministerul.…

- Liderul de la Kiev a facut aceasta declarație intr-un interviu realizat de CBS și publicat duminica, in care a cerut, de asemenea, o presiune susținuta prin sancțiuni asupra Rusiei, ale carei trupe au fost devastate in nord-estul Ucrainei intr-o contraofensiva fulgeratoare care a inceput luna aceasta,…