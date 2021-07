Stiri pe aceeasi tema

- O gradina zoologica din San Francisco isi vaccineaza felinele mari, ursii si dihorii impotriva coronavirusului, ca parte a unui efort national de protejare a speciilor de animale, folosind un vaccin experimental, relateaza Digi24. Alex Herman, vicepresedintele serviciilor veterinare de la gradina zoologica…

- Joe Biden si liderii celor mai bogate sase state ale lumii solicita noi probe privind originea coronavirusului si promit livrarea de cel putin un miliard de doze de vaccinuri in urmatorul an, potrivit unui comunicat obtinut de Bloomberg News. G-7 “solicita Chinei sa respecte drepturile omului si libertatile…

- Moartea unei leoaice de la o gradina zoologica din India infectata cu coronavirus a indus panica in autoritați. Aceștia au inceput sa testeze animalele din gradinile zoologice. Printre animalele testate se afla și o turma de elefanți. Pachidermele au fost nevoite sa treaca prin neplacutul test la o…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Gradina zoologica din Piatra Neamț va fi inchisa in august, dupa 117 ani de funcționare. Imaginile cu ursoaica Ina, care a fost eliberata din cușca de la zoo, dupa 20 de ani și continua sa se invarta in cerc in padure au cutremurat intreaga țara, iar asta a determinat autoritațile locale sa faca o consultare…

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, faptul ca populația trebuie convinsa sa se vaccineze impotriva Covid-19, astfel ca trebuie reinventata o alta campanie publica. Barna a explicat ca actuala campanie a ajuns la un plafon si ca rolul primarilor in a convinge oamenii…