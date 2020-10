Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- 30 de romani care lucreaza la o ferma din Marea Britanie au fost testați pozitiv cu noul COVID-19. In total, la ferma lucreaza 100 de romani. Mai mult, doi dintre ei s-au plans de cazare și masa. Conform MAE, potrivit ultimelor informații comunicate Ambasadei Romaniei la Londra de catre Serviciul de…

- Avionul plecase din Djibouti si aducea ajutoare americane pentru populatia afectata de inundatiile catastrofale din ultima perioada. Din cauze necunoscute, pilotul nu a putut opri avionul in timp util pe pista de aterizare, acesta ruland in continuare pana cand din cauza obstacolelor a suferit daune…

- Marea Britanie urmeaza sa renunțe la serviciile companiei chineze Huawei in dezvoltarea rețelelor sale de telefonie 5G. Mai mult chiar, guvernul britanic vrea sa elimine componentele Huawei și din rețeaua existenta in urmatorii ani, intr-un semnal clar de revizuire a relației sale cu China. Imbunatațirea…

- Marea Britanie va prezenta în scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa „ia înapoi controlul frontierelor si sa elibereze întregul potential al tarii”, a scris ministrul de interne Priti Patel în editia de duminica a tabloidului…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a solicitat justitiei britanice sa interzica publicarea numelui a cinci dintre prietenii sai care i-au luat apararea in legatura cu atacurile publicate in tabloide, potrivit Mail Online, scrie AFP, potrivit news.ro.Fosta actrita americana in varsta de…

- Naturalistul britanic David Attenborough a cerut joi donatorilor sa vina in ajutorul asociatiei care gestioneaza gradina zoologica din Londra, a carei supravietuire este amenintata de pandemia de coronavirus, informeaza AFP. "Fara ajutorul vostru, ne-am putea confrunta cu inchiderea celei…

- Cea mai populara piesa de teatru a lui Mihail Sebastian, „Steaua fara nume", este și cea mai recenta traducere din limba romana in limba engleza in Regatul Unit. Comedie dulce-amaruie ce inca este jucata la scara larga in Romania, opera a fost tradusa in limba engleza de Gabi Reigh și publicata la editura…