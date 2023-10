O franțuzoaică este cea mai bogată femeie din lume. Topul averilor Averea cumulata a primelor 3 cele mai bogate femei din lume este aproape cat averea celui mai bogat barbat din lume. Chiar și așa vorbim despre cifre impresionante, indiferent daca se ține cont sau nu de gen in clasamentul realizat de Statista . Cea mai bogata femeie din lume vine din industria cosmetica. Este vorba despre Francoise Bettencourt Meyers, nepoata farmacistului francez și fondatorul L’Oreal, Eugene Schueller. Chiar daca majoritatea celor mai bogate femei din lume sunt din Statele Unite, potrivit Statista, pe primul loc se afla franțuzoaica Francoise Bettencourt Meyers. Francoise este,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

