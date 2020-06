Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Boris Johnson i-a catalogat drept „extremiști” pe protestatarii care au vandalizat statui și au distrus bunuri publice susținând ca au deturnat protestele anti-rasiste de vineri. Premierul britanic se pronunța împotriva dorinței de a „cenzura trecutul”…

- Bill de Blasio, primarul din New York, a declarat marți ca cinci strazi ale orașului vor fi redenumite ”Black Lives Matter”, a anunțat postul american de televiziune CBS. Mesajul va fi pictat mai intai pe o strada din apropierea Primariei, in timp ce celelalte patru strazi vor fi alese de participantii…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol, Edward Colston, a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste antirasism in Marea Britanie, potrivit BBC. Statuia de bronz ridicata in 1895 pe o strada care ii poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul unor corzi.Ulterior, unul…

- Statuia fostului premier britanic Winston Churchill din centrul Londrei a fost vandalizata sambata in timpul protestelor anti-rasiste organizate in memoria cetațeanului american ucis de polițiști in urma cu doua saptamani, transmite presa britanica. Pe soclul statuii din fața Parlamentului britanic…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Aceasta propunere vine inaintea unui summit G7 pe care președintele american Donald Trump spera sa-l gazduiasca luna urmatoare. In ciuda unei serii de avertismente americane, guvernul britanic a permis Huawei sa construiasca pana la 35% din infrastructura necesara pentru dezvoltarea noii rețele a…