- In prezent, Ioana Mihaila este secretar de stat in Ministerul Sanatații și a fost unul dintre oamenii de baza in echipa fostului ministru Vlad Voiculescu.Mihaila a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat o clinica…

