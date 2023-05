O firmă privată a primit jumătate din halca reactoarelor modulare. Investiția o face statul român Jumatate din investiția de 9 miliarde de dolari, pe care o va face Romania cu bani imprumutați, va aparține unei firme private. Amplasamentul de la Doicești, ales fara studii de fezabilitate pentru amplasarea viitorelor mini-centrale nucleare, este privat, ceea ce inseamna ca statul investește, de fapt, o suma imensa, intr-o firma privata. Cum a ajuns […] The post O firma privata a primit jumatate din halca reactoarelor modulare. Investiția o face statul roman first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

