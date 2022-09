O fi apa de la robinet roșie, dar e… potabilă! CARAȘ-SEVERIN – Asta ne asigura reprezentanții AquaCaraș, explicand ca fenomenul este provocat ca urmare a unor procese chimice, determinate de schimbarea substanțelor folosite in tratarea apei, masura luata ca urmare a depașirilor anumitor parametri, pe urma precipitațiilor, dar și ca urmare a curațarii rețelelor! In vreme ce unii carașeni – de la Reșița, Caransebeș și Baile Herculane – s-au aratat speriați și apoi indignați de culoarea roșiatica prea inchisa a apei, iar alții spuneau ca imbaierea in cada i-a purtat cu gandul la Techirghiol, AquaCaraș asigura ca apele nu sunt chiar așa tulburi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

