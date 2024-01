Stiri pe aceeasi tema

- Politia de frontiera a precizat ca a nimerit-o pe fetita dupa ce a deschis focul asupra unui cuplu aflat intr-o masina care a intrat in doi israelieni. Incidentul s-a petrecut la un punct de trecere in Cisiordania ocupata, chiar langa Ierusalim, potrivit Reuters.Police say a Palestinian child was mistakenly…

- New transparency rules have come into force from 1 January 2024 to help EU Member States fight value added tax (VAT) fraud, Agerpres reports.According to a press release from the EU executive, the new rules will provide EU Member States' tax administrations with payment information that will enable…

- Politia din SUA investigheaza accidentul urmat de explozia unei masini pe podul care leaga statul New York de Ontario, Canada, care a dus la o alerta de securitate si la inchiderea a patru puncte de trecere a frontierei intre SUA si Canada, relateaza Reuters. Departamentul pentru gestionarea accidentelor…

- Protestatarii spanioli care s-au opus unui plan al amnistiei guvernului, pentru separatiștii catalani, s-au ciocnit cu poliția antirevolta miercuri seara (15 noiembrie) la Madrid, Spania, potrivit Reuters. Socialiștii din Spania au ajuns la un acord prin care separatiștii vor sprijini guvernul in schimbul…