- O fata de un an si sase luni a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut in Dunare, dintr-o barca, potrivit Mediafax.Ea se afla cu parintii intr-o ambarcatiune si a fost salvata in extremis de cativa inotatori aflati in zona. Imediat dupa ce a fost scoasa din Dunare, fata a intrat in…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Capitala. O fetita de cinci a murit dupa ce un dulap a cazut peste ea. Fetita se afla singura acasa, parintii fiind la serviciu. Mama copilei vorbea cu ea la telefon in momentul nenorocirii. Imediat femeia a sunat la serviciul 112.

- Apelul la 112 a fost facut sambata dupa-amiaza prin care se anunta ca trei copii s-au inecat in acumularea Harlau de pe raza localitatii Parcovaci. Din primele informatii, este vorba despre doua fetite de 6, respectiv 7 ani si un baiat de 10 ani. Mai multte echipaje de pompieri si de ambulanta…

- O copila de doar 12 ani, bunicul ei și șoferul mașinii in care se aflau au fost la un pas sa moara inghiți de ape, dupa ce autoturismul a cazut intr-un canal plin cu apa, de cel putin doi metri adancime.

- O fetița de nici trei anișori a ajuns, saptamana trecuta, la Spitalul de Arși din București. Asta dupa ce a stat doua zile acasa, in urma incidentului. Protecția Copilului urmeaza sa faca o ancheta, din nou. Parinților micuței le-au mai fost luați trei copii. Un incident revoltator a avut loc la Braniștea,…

- Inca noua persoane au murit de COVID-19 numarul total ajungand la 780. Printre victime se numara un tanar de 26 de ani din Iași cu istoric de calatorie in Anglia și o femeie de 55 de ani ingrijitoare la Spitalul Județean Vaslui. Sunt și doua persoane care provin de la camine de batrini din Galați […]

- Primaria municipiului Galati poate asigura, la cerere, 67 de camere din trei hoteluri din oras, pentru cazarea personalului medical din spitalele aflate in subordine, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, este vorba de cadre medicale…

