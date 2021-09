Stiri pe aceeasi tema

- Povestea impresionanta a unei fetițe de doar patru ani din Germania a facut inconjurul lumii. Copila le-a ingrijit singura, fara ajutorul nimanui, pe surorile ei mai mici decat ea, dupa ce tatal lor a decedat chiar in apartamentul unde locuiau. Copilele au crezut, in tot acest timp, ca barbatul doarme.…

- Trei zile au stat singure in casa in care locuiau din orașul Burghausen, Germania, trei fetițe cu varste intre 4 și 2 ani, alaturi de tatal lor care decedase. Fetițele au crezut ca barbatul doarme, informeaza ABC News și HotNews.ro . In tot acest timp, sora cea „mare”, in varsta de 4 ani, le-a ingrijit…

- ​O fetita de patru ani le-a îngrijit singura pe surorile ei mai mici timp de trei zile dupa ce tatal lor a murit în casa în care locuiau, a anuntat marti Politia din Burghausen, un oras din sudul Germaniei, potrivit ABC News și Agerpres. Tatal fetelor, un barbat de 35 de ani,…

- O fetita de patru ani le-a ingrijit singura pe surorile ei mai mici, timp de trei zile, dupa ce tatal lor a murit in casa in care locuiau, a anuntat marti Politia din Burghausen, un oras din sudul Germaniei, informeaza DPA. Tatal fetelor, un barbat de 35 de ani, a murit din cauze naturale…

- Un barbat afgan care a încercat sa paraseasca țara a oferit o marturie cutremuratoare despre explozia de la aeroportul din Kabul, relatând ca o fetița în vârsta de 5 ani i-a murit în brațe, relateaza The Daily Beast.Acesta a spus ca a încercat sa ajunga la…

- Rompetrol Rafinare a anunțat, duminica, faptul ca al doilea angajat ranit in urma exploziei de la Petromidia Navodari a murit.„Toata susținerea noastra merge catre familia colegului decedat”, anunța compania.Numarul deceselor in urma exploziei de la Petromidia ajunge la trei.Explozia a avut loc in data…

- Unul dintre cei doi pacienți cu arsuri grave transferați in Germania in urma incendiului de la rafinaria Petromidia și a pierdut viața, deși starea lui generala a fost stabila pe tot parcursul internarii, transferului și al tratamentelor de specialitate, se precizeaza intre un comunicat al companiei…

- Iryna ‘Irochka’ Khimich a murit. Fetița-minune, in varsta de doar 10 ani, suferea de progeria, o boala rara care ii facea corpul sa arate ca la 80 de ani. Decesul acesteia s-a produs chiar inainte de expoziția pe care o organizase pentru a iși prezenta operele lumii intregi. Progeria (sindromul Hutchinson-Gilford)…