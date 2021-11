Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de doar un an si zece luni care a fost omorata acum cateva zile de catre femeia in grija careia fusese lasata este petrecuta astazi pe ultimul drum. Amintim ca procurorii cer 30 de zile de arest pentru tanara de 19 ani, dar si iubitul acesteia, care ar fi omorat copila.

- Transferul lui Facundo Ferreyra (30 de ani, atacant), liber de contract, la CFR Cluj ar fi picat. Chiar daca mutarea parea iminenta, Ferreyra, prezent in Ardeal in ultimele zile, nu a mai semnat cu campioana Romaniei. Conform Fanatik, CFR ar fi trebuit sa achite impresarilor lui Facundo in jur de 400.000…

- Ronald Koeman, 58 de ani, antrenorul Barcelonei se aștepta sa fie demis dupa eșecul de la Lisabona din Liga, 0-3 cu Benfica, dar directorul sportiv Jordy Cruyf l-a convins pe președinte sa-i mai dea o ultima șansa. Meciul cu Atletico trebuia sa fie ultimul al lui Ronald Koeman pe banca Barcelonei. Presa…

- O femeie din comuna Florești a fost atacata și sfașiata de trei caini pe strada, in timp ce se plimba cu fiul ei de 4 ani.Clipe de groaza in comuna FloreștiO femeie din Florești ieșise cu fiul ei, in varsta de 4 ani, la plimbare, in zona Cetatea Fetei, cand a fost atacata de trei caini agresivi. Aceasta…

- Dincolo de starile președintelui, exista ceva atat de absurd și caragialesc in nebunia care a cuprins toate partidele in ultimele zile, cu excepția deloc suprinzatoare a UDMR care tace gratios și cu subințeles, incat Klaus Iohannis nu ar trebui sa mai aiba zile liniștite pana nu-i pune capat crizei.…

- Dinamo face eforturi pentru a se intari dupa ce i s-a ridicat interdicția de a face transferuri, dar azi a primit o veste proasta. Deși Iuliu Mureșan a anunțat ca transferul lui Catalin Carp este aproape rezolvat, dar jucatorul care poate juca la mijloc și in defensiva nu va mai ajunge sub comanda…

- Karim Adeyemi, puștiul de 19 ani din naționala Germaniei, a debutat cu gol pentru „Die Mannschaft”. Tanarul are origini romanești și ar putea juca impotriva Romaniei peste o luna. Nemții s-au dezlanțuit contra Armeniei și au marcat cat pentru toate ratarile avute in actuala campanie de calificare. Ultimul…