Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a fost impuscata mortal in mod accidental de catre un baietel de patru ani vineri in comitatul San Bernardino din statul american California (vest), potrivit politiei, relateaza sambata agentia Xinhua, preluata de agerpres. Departamentul serifului din comitatul San Bernardino…

- Cerasela, fetița roma de un an, impușcata, joi, in Roma, ar fi fost victima unui atac rasial, scrie Rotalianul.com intr-un editorial publicat vineri. Potrivit acestora, fetița romanca de etnie roma, se zbate intre viața și moarte pe patuțul unui spital din capitala Italiei. Fetița este internata in…

- Fetita de numai un an a unei romance a fost impuscata in bratele mamei sale. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-o tabara de romi de la marginea Romei. Femeia le-a povestit carabinierilor ca a auzit o impuscatura, iar cateva secunde mai tarziu micuta a inceput sa sangereze. Copilul a fost…

- O fetița de opt ani a fost atacata de un vultur, care a confundat-o cu prada sa. Momentul șocant a fost surprins intr-o inregistrare video. Incidentul a avut loc in timpul unui festival in aer liber...

- O fetita de doi ani si jumatate din satul Carja, judetul Vaslui, a murit inecata intr-un bidon de 60 de litri in care parintii strangeau apa de ploaie. The post Tragedie. O fetita de doi ani si jumatate a murit inecata intr-un bidon in care parintii adunau apa appeared first on Renasterea banateana…

- Un tanar de 16 ani din Cluj a fost retinut de politisti dupa ce a violat o fetita de 3 ani care dormea intr-o locuinta improvizata. Cel care a anuntat incidentul a fost tatal fetitei, titreaza News.ro. Potrivit politistilor, dupa ce tanarul de 16 ani a violat-o pe fetita in timp ce aceasta dormea intr-o…

- Bianca Badea, balerina din a patra gala live Romanii au talent, a impresionat juriul cu dansul ei perfect. La doar 11 ani, fetița a primit primul Golden Buzz de la Andra care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a spus ca baletul este viața ei. Repeta și cate 8 ore…