- Cazul s-a petrecut sambata seara, 10 septembrie, in comuna Caineni, din județul Valcea. Fetița, in varsta de doi ani și 11 luni, a fost aruncata pe podeaua de ciment de fratele mamei sale. Ranita grav, copila a murit dupa doua zile la spital, a anunțat miercuri Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea,…

- Copila a fost recuperata de un salvamar cu skijet și este in siguranța dupa ce a plutit pe o saltea pneumatica, departe de mal, in stațiunea Vama Veche, a informat Ziua de Constanța . Autoritațile nu au explicat deocamdata cum s-a produs evenimentul in urma caruia fetița a ajuns aproape de granița cu…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Salaj au executat, noaptea trecuta, foc de arma in direcția unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalul acestora. O persoana a fost ranita prin impușcare. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, instituție…

- Tragedie cumplita pentru o familie din orașul Lyon din Franța. Doi parinți au ramas fara singurul lor copil, iubirea vieții lor, dupa ce o educatoare le-a ucis fetița de 11 luni. Copila a murit otravita, dupa ce educatoarea a stropit-o, iar apoi a pus-o sa inghita o soluție toxica, pe baza de soda caustica,…