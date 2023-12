Stiri pe aceeasi tema

- Fetița a murit la spital, iar verișorul ei se afla in stare grava la unitatea medicala din Țandarei, județul Ialomița, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o soluție folosita pentru deparazitarea oilor. Sora baiețelului, in varsta de 10 ani, a fost dusa la spital cu simptome asemanatoare, informeaza…

- O fata de 17 ani este in stare grava la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures, o alta a fost operata la Odorheiu Secuiesc, iar ce de-a treia ranita a fost in stare de soc, in urma prabusirii partiale a cladirii internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc. David, baiatul de 18 ani care a murit…

- Un nou accident grav s-a produs vineri seara la iesirea din Oradea spre Nojorid, in zona aeroportului. O persoana a fost incarcerata si a fost grav ranita, iar alta a intrat in stop cardio respirator si a decedat. “Una dintre victime a fost incarcerata dar constienta si se afla in cod rosu medical.…

- Situatie grava la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, din judetul Vaslui. Trei oameni au murit si un altul se afla in stare grava, dupa ce au consumat alimente pe baza de peste, furnizate de o manastire din apropiere, dar si din bucataria unitatii sanitare.

- Nr. 102243 din 06 Noiembrie 2023 DOSARE PENALE PENTRU INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIERPe parcursul weekend ului, politistii rutieri au depistat in flagrant delict pe raza judetului Ialomita un sofer asupra caruia existau indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactiv si sub influenta…