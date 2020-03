Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani, din județul Gorj, care a venit din Italia calatorind cu trei autocare și a incercat sa ascunda autoritaților ca vine dintr-o țara aflata in carantina, a fost depistata, vineri, de polițiștii din Lugoj. Femeia a plecat in 10 martie cu un autocar din Italia spre Germania,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca inca patru cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate vineri. Al 83-lea caz este un barbat de 32 de ani din Timisoara, venit din Italia in 12 martie si aflat in carantina. Pacientul 84 este o femeie de 41 de ani, din Timisoara, venita din Italia…

- 1. Pana la acest moment, un numar de 72 persoane venite din Italia au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Acestea au ajuns in judetul Iasi prin convoaiele organizate dinspre punctele de trecere a frontierei din zona de Vest dar si prin Aeroportul Iasi. Toate persoanele sunt…

- Un barbat din Olt, care trebuia sa stea in izolare la domiciliu, e cercetat penal dupa ce autoritatile nu l au gasit acasa, transmite antena3.ro. Barbatul e al treilea caz aflat in izolare este cercetat pentru "zadarnicirea combaterii bolilor".Potrivit unor surse locale, barbatul din comuna Milcov,…

- Un barbat care a amenințat cu un pistol neletal mai multe persoane, printre care și o femeie de 70 de ani, s-a ales cu dosar penal. El le-a spus polițiștilor ca a vrut sa-și apere nevasta care fusese atacata de femeia in varsta, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs miercuri…

- La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 2 au fost sesizati de catre cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu privire la faptul ca, la sectia de primiri urgente, se afla o femeie, victima a violentei in familie.Deplasati la fata locului, politistii…

- Maria Olteanu, o pacienta de 61 de ani din localitatea Melinești, județul Dolj, a fost internata in Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Pe 30 ianuarie s-a sesizat dispariția acestei persoane.

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „amenințarea” și „harțuirea”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 23.12.2019- 01.02.2020, un barbat, in varsta de 30 ani din…