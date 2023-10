Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de aparare israeliene și agenția de securitate Shin Bet afirma ca un soldat capturat de gruparea terorista Hamas a fost salvat din Fașia Gaza in cadrul unei operațiuni desfașurate in cursul nopții. Intr-o declarație comuna, Forțele de Aparare ale Israelului și Shin Bet spun ca soldatul Ori Megidish…

- Armata israeliana a efectuat "raiduri limitate" cu forțele sale terestre in Fașia Gaza. Forțele de Aparare ale Israelului au afirmat ca, in ultimele 24 de ore, „IDF a atacat peste 320 de ținte in intreaga Fașie Gaza”, precizand ca atacurile vor continua.

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Israelul schimba foaia și e pregatit de ce este mai rau. Razboiu care dureaza de mai bine de o saptamana pare ca se extinde. Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au afirmat sambata, 14 octombrie, ca gruparea militanta palestiniana Hamas ii impiedica pe civilii palestinieni sa se evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel.IDF i-au avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fașiei Gaza sa paraseasca…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…