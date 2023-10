Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de aparare israeliene și agenția de securitate Shin Bet afirma ca un soldat capturat de gruparea terorista Hamas a fost salvat din Fașia Gaza in cadrul unei operațiuni desfașurate in cursul nopții. Intr-o declarație comuna, Forțele de Aparare ale Israelului și Shin Bet spun ca soldatul Ori Megidish…

- Familia lui Shani Louk, in varsta de 22 de ani, o femeie germano-israeliana despre care se crede ca a fost rapita in Fașia Gaza in timpul atacului Hamas din 7 octombrie, este informata despre moartea ei.„Din pacate, am primit ieri vestea ca fiica mea nu mai traiește”, a spus mama lui Louk, Ricarda,…

- In cursul zilei de vineri, 27 octombrie, armata israeliana a afirmat ca soldații Hamas se ascund in spitalele din Gaza și folosesc aceste facilitați drept ''infrastructuri teroriste''. In cadrul unui briefing de presa, Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au spus ca sunt de parere ca sute de militanți…

- Israelul va folosi in lupta sa impotriva retelei de tuneluri sapate de Hamas sub Fasia Gaza o noua arma, asa-numitele "bombe-burete", un dispozitiv chimic al armatei care produce o explozie de spuma ce poate bloca bresele si intrarile in tuneluri, scrie The Telegraph.Fortele de Aparare Israeliene (IDF)…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Israelianca Yocheved Lifshitz, in varsta de 85 de ani, eliberata luni seara de gruparea islamista palestiniana Hamas, a relatat marti presei, la Tel Aviv, ca a fost batuta de teroristii care au rapit-o in 7 octombrie, dar ulterior a fost bine tratata in captivitate, informeaza Reuters si AFP. De asemenea,…

- Un soldat israelian a fost ucis, duminica, de o racheta antitanc in timpul unei incursiuni in Fașia Gaza controlata de Hamas, relateaza SkyNews.Trupele israeliene au efectuat operațiuni peste granița, pe care armata le descrie ca avand scopul de a curața zona și de a aduna informații despre persoanele…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…