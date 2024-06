Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre soldații Garzii de onoare aflata la monumentul lui Ștefan cel Mare din Balți și-a pierdut cunoștința din cauza caldurii. Ieri, 22 mai, unul dintre soldații din Garda de onoare aflați la monumentul lui Ștefan cel Mare din Balți a leșinat din cauza caldurii. Potrivit canalelor Telegram, accidentul…

- Nu stiu de ce, cind ma gindesc la tarisoara mea, la Romaniiiiiiiia, se intimpla citeva lucruri ciudate. bunaoara, chelilor li se face parul maciuca sub tichia de margaritar; sinucigasul isi duce pistolul la timpla cum ar duce paharul cu votca la gura optzecisti-utecistii; dorului i se face de duca pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat noi restrictii asupra cazinourilor online din Ucraina, inclusiv limite de publicitate si interdictii pentru soldati de a juca in timpul razboiului. Unele voci sunt insa sceptice ca o interdictie va functiona, avand in vedere existenta cazinourilor…

- Auzim des discuții despre conservarea naturii și a biodiversitații, dar rareori acestea sunt transpuse propriu-zis in practica de catre cetațeni. Asociația hypha_etc [education, theory, culture] vine in ajutorul mureșenilor și-și propune in luna aprilie sa ii scoata din casele lor pentru a pași in natura.…

- mai inainte de a o lua la sanatoasa, peisajul se lasa cu usurinta descris printre treceri la nivel, stilpi de treioptzeci si coline. el insusi scria manuscrise lipite in graba pe ferestrele cursei cu navetisti somnambuli si marfare. in anul acela, regele septicului, septelului era gol in palatul cu…

- Din vis cazut, te cautam pe tine, cea care-ascunzi minunatii sub dantelate fuste – conduri de foc, corset in doua ape, crinoline si-o dira din parfumul epocii vetuste, cind ti-am trimis in dar – ce imprudent! – doi ingeri, sa-i porti ca pe odoare cervicale si esarfe. Pe-atunci, asediasem primariile…

- Raportul Direcției Inaltului Comisar ONU pentru drepturile omului indica faptul ca soldații ruși luați prizonieri au fost torturați de partea ucraineana, transmite Lenta.Ru, preluata de Rosbalt, conform Rador Radio Romania. La aceste concluzii au ajuns angajații Direcției Inaltului Comisar ONU pentru…

- toate drumurile duceau catre centrul universului – magazinul satesc, coop. „6 martie”. o sticla de lampa; un crimpei de fitil; doua pungi, una cu sare, cealalta cu zahar candel; ceva scortisoara si scrobeala de rufe, cind le gaseai. un baton cu naut; o juma de mezel; piinea de toate zilele, neagra,…