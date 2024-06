Clotilde Armand s-ar fi aflat la ambasada SUA din București, azi noapte, potrivit unor surse politice, scrie pesurse.ro. Clotilde Armand a stat mai mult de 3 ore in interiorul ambasadei SUA, acolo unde a vorbit despre procesul electoral și a cautat sprijin extern in lupta sa. Clotilde Armand a cerut renumararea voturilor la Sectorul 1 și a facut și plangere penala impotriva șefului AEP, Toni Grebla. The post Clotilde Armand, la Ambasada SUA, in miez de noapte appeared first on Cotidianul RO .