O femeie şi un copil, loviţi de maşină pe trecere de pietoni O femeie și un copil au fost loviți, luni seara, de o mașina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni o strada din Targu Mureș. Accidentul a avut loc pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. O mașina condusa de un barbat de 74 de ani, din Mediaș, ar fi lovit o femeie de 46 de ani și un copil de 10 ani, din Targu Mureș, in timp ce traversau strada pe trecerea de pietonii. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

