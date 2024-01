Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav intre un troleibuz și un autoturism, vineri, la Timișoara. Un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Iosif Bulbuca dinspre Spitalul Județean spre sensul AEM, iar in incercarea de a intra intr-o stație de alimentare cu carburant a trecut de pe banda 2 pe banda…

- O fetita de 4 ani si mama sa au fost ranite dupa ce autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism vineri, pe o strada din Timisoara.”Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Iosif Bulbuca dinspre Spitalul Judetean spre sensul AEM, iar in incercarea de a intra intr-o…

- Cele doua fetite, in varsta de trei si sapte ani, au fost lovite de un autoturism in satul argeșean Pauleasca. Potrivit ISU Argeș, unul dintre copii a suferit multiple traumatisme și a fost preluata inconștienta de un echipaj SMURD pentru a fi dusa la spital. Al doilea copil a fost preluat de un echipaj…

- O femeie de 33 de ani, din Craiova, a provocat un accident in urma caruia a fost ranit un sofer de 24 de ani si au fost avariate cinci autoturisme. Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri si Buciumului din Craiova. Femeia avea o alcoolemie…

- Doua persoane au murit, iar alte patru, inclusiv doi copii, au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat și a ajuns in curtea unui imobil. Accidentul a avut loc joi seara, pe DJ 182C, la intrarea in localitatea maramureșeana Vad. Un tanar de 21 de ani din județul Neamț, aflat la volanul unui autoturism,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a condus un autoturism pe DN 59 dinspre Deta spre Timisoara iar la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 42 de ani. Un barbat in varsta de 69 de ani a condus un autoturism…

- La data de 4 noiembrie 2023, politistii Biroului Rutier Lugoj au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Lugoj, un autoturism condus de o femeie, in varsta de 31 de ani. La data de 4 noiembrie 2023, politistii Biroului Rutier Lugoj au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Lugoj,…

- Un barbat a murit, si o femeie a fost ranita, dupa ce aceasta din urma a intrat cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc duminica seara, pe centura ocolitoare a municipiului Timisoara, scrie News.ro. O femeie, de 58 de ani, conducea un autoturism pe Centura Timisoarei dinspre DJ 691 spre aeroport.…