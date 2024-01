O femeie și-ar fi ucis soțul cu ajutorul fiului lor minor. Cei doi sunt acuzați de crimă, în Vâlcea Intr-un caz șocant din Valcea, o femeie și fiul ei minor sunt acum acuzați de o crima tulburatoare. Cei doi suspecți au fost plasați sub control judiciar in urma unor dezvaluiri surprinzatoare ale anchetatorilor. Ancheta sugereaza ca mama și fiul ei ar fi conspirat și executat un act violent asupra barbatului acum trei ani, iar povestea ingrijoratoare a ieșit la iveala dupa o alerta facuta de o ruda a barbatului disparut in 2020. Detaliile complete ale acestei tragedii familiale raman sub ancheta, Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dublu campion mondial la contratimp in 2018 si 2019, Rohan Dennis, care si-a anuntat retragerea din activitate in acest an, a fost arestat de politia australiana. Rutierul de 33 de ani este suspectat ca si-a ucis sotia, scrie News.ro

- O femeie de 30 de ani, din Galați, a fost omorata in a treia zi de Craciun. Ea a fost ucisa de soțul sau, fiind batuta cu bestialitate și strangulata. Ucigașul a fost prins și reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor calificat.

- Dupa ce a suferit un AVC, femeia ar fi avut nevoie de un neurolog, dar la Spitalul Județean Prahova nu era la serviciu un astfel de specialist. Pacienta, in varsta de 75 de ani, a fost trimisa la Spitalul Județean din Targoviște, unde a fost consultata și trimisa inapoi, potrivit Observatorul Prahovean.…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata mortal de catre soțul sau, astazi, dupa-masa. Dupa ce și-a omorat soția, barbatul a facut poze la cadavru și a postat-o pe rețeaua de socializare Facebook. In aceasta dupa-masa, o femeie de 33 de ani a fost omorata de soțul sau, intr-o casa de pe strada Axente…

- In urma cu puțin timp, o femeie de 33 de ani a fost omorata de soțul sau, intr-o casa de pe strada Axente Sever. Femeia a fost injunghiata și a fost gasita decedata de echipajele medicale ajunse la fața locului. Și barbatul a fost ranit, acesta primind asistența medicala la fața locului. O femeie de…

- ■ evenimentul rutier a avut loc la Costișa, in jurul orei 04 ■ se pare ca șoferul a adormit la volan, iar mașina in care se aflau și membrii familiei a intrat intr-un podeț ■ copiii au 2, respectiv 6 ani ■ intr-un alt accident, a fost ranita o fata de 14 ani ■ Membrii […] Articolul Groaznic accident…

- Luni, 6 noiembrie 2023, in jurul orei 08.30, Secția 20 Poliție din București a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca in scara unui bloc din Sectorul 6, o femeie ar fi fost stropita cu benzina și i s-ar fi dat foc.„In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca cele…

- Un barbat blocat in trafic a apelat la sprijinul unui echipaj de poliție care se afla in trecere. Motivul era unul deosebit de urgent, acesta le-a relatat polițiștilor ca soția sa prezinta simptome de travaliu și are nevoie de ajutor c