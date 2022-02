Stiri pe aceeasi tema

- Crima socanta in Statele Unite! O femeie in varsta de 22 de ani din Michigan și-a ucis fiica in varsta de trei ani, pe motiv ca personajul animat SpongeBob i-a spus sa faca acest lucru.

- Un fost polițist din Targu Neamț, pensionar la varsta de 48 de ani, a fost injunghiat de soție, dupa ce a lovit-o pe femeie de mai multe ori. Ieri dupa-amiaza cei doi soți ar fi pornit un conflict. Ulterior, barbatul a inceput sa o loveasca pe femeie de mai multe ori. Pentru a se apara, aceasta a luat…

- Fiica de șapte ani a unui pilot militar decorat chiar de Vladimir Putin a fost ucisa de mai multi câini fara stapân, în timp ce se întorcea acasa de la o lecție de muzica. Atentie, urmeaza informatii care va pot afecta emotional! Margarita Kanorskaya a fost înconjurata…

- O femeie de 29 de ani din Constanta este cercetata dupa ce isi loveste fetita in varsta de doi ani si o ameninta ca o omoara. Politistii au emis un ordin de protectie impotriva femeii, potrivit news.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, sambata seara, ca in urma aparitiei…

- In Unitatea de Garda a IP Calarași a parvenit inștiințarea telefonica, ieri, precum ca intr-o localitate din raionul Calarași, o femeie de 35 ani i-a provocat o plaga taiata concubinului ei de 32 ani provocandu-i decesul.

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cutit de catre un coleg de munca, dupa o cearta intre cei doi pornita de la faptul ca victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, crima a avut…

- Doi barbați care au ucis cu sange rece un italian au fost condamnați la mulți ani de stat dupa gratii. Romanul in varsta de 57 de ani a primit 14 ani de inchisoare, iar nepotul sau im varsta de 17 ani a primit 11 ani și 4 luni.